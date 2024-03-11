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        Eşini cadde ortasında bıçakladı; çevredekiler saldırdı

        VAN'da Z.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 14:06 Güncelleme: 11.03.2024 - 14:10
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        Eşini cadde ortasında bıçakladı; çevredekiler saldırdı
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        VAN'da Z.Ş., tartıştığı eşi tarafından cadde ortasında bıçaklandı. Z.Ş. hastaneye kaldırılırken, çevredekilerin saldırdığı şüpheli polis ekiplerince kurtarılıp, gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 16.00 sıralarında İpekyolu ilçesi İskele Caddesi'nde meydana geldi. Z.Ş., tartıştığı eşi tarafından bıçaklandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Yaralı ambulansla hastaneye götürülürken, şüpheliye çevredekiler tepki gösterdi. Vatandaşlar şüpheliye saldırırken, polis araya girdi. Polislerin kurtardığı şüpheli gözaltına alınırken, Z.K.'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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