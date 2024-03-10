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        Van'da çığ nedeniyle kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla açıldı

        Van'ın Başkale ilçesinde çığ nedeniyle kapanan Sualtı Mahallesi yolu, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 15:21 Güncelleme: 10.03.2024 - 15:30
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        Van'da çığ nedeniyle kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla açıldı
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        Van'ın Başkale ilçesinde çığ nedeniyle kapanan Sualtı Mahallesi yolu, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

        İlçeye 60 kilometre uzaklıktaki mahallenin yolu, dün düşen çığ nedeniyle kapandı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekibi, yolda çalışma başlattı.

        Ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede yürüttükleri zorlu çalışma sonucu yolu açtı.

        Mahalle muhtarı Yakup Akkaya, mahallelerinin yüksek rakımlı bölgede bulunduğunu bu nedenle çok fazla kar yağdığını söyledi.

        Çığ nedeniyle kapanan yolda ekiplerin çalışma yaptığını anlatan Akkaya, "İlçeye gelmek için yola çıktık ancak ilerlediğimizde çığ düştüğünü gördük. Çok şükür olumsuz bir durum yok. Köye dönerek ekiplere haber verdik. Bugün hava müsait olunca çalışmalar başlatıldı. Kar kalınlığı çığ yatağında 5 metreyi bulmuş durumda. İş makineleriyle yol açıldı. Ekiplere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Galeri
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