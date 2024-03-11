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        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı'dan ramazan mesajı

        Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 10:56 Güncelleme: 11.03.2024 - 10:56
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        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı'dan ramazan mesajı
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        Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Balcı, mesajında, bolluk, bereket, rahmet ve mağfiret ayı olarak bilinen 11 ayın sultanı ramazana ulaşmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

        Ramazanda ihtiyaç sahiplerinin, yetimlerin, öksüzlerin, yaşlı ve kimsesizlerin daha fazla hatırlanması gerektiğini ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

        "Ramazan, insanlar arasında paylaşma ve dayanışma duygularının doruğa çıktığı, gönüllerin birleştiği, dostluk ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, cömertliğin ve yardımseverliğin zirveye ulaştığı aydır. Güzelliklerle dolu olan bu rahmet ve mağfiret ayında kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini, bizleri dostluk, barış ve kardeşlik duygularının hakim olduğu nice güzel günlere kavuşturmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Başta Vanlı hemşerilerim olmak üzere aziz milletimizin Ramazan-ı Şerif'ini en içten dileklerimle tebrik ediyor, bu mübarek ayın İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış, kardeşlik ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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