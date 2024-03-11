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        Van'da kurslara katılan kadınlar becerilerini geliştiriyor

        Van'ın Edremit ilçesinde Süphan Kültür ve Aile Destek Merkezi bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, öğrendikleri el sanatları sayesinde üretim yaparak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 11:37 Güncelleme: 11.03.2024 - 12:08
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        Van'da kurslara katılan kadınlar becerilerini geliştiriyor
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        Van'ın Edremit ilçesinde Süphan Kültür ve Aile Destek Merkezi bünyesinde açılan kurslara katılan kadınlar, öğrendikleri el sanatları sayesinde üretim yaparak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

        Kaymakamlığa bağlı merkezdeki kurslara katılan kadınlar, usta öğreticilerden aldıkları dikiş nakış, elbise ve nevresim dikimi, deri çanta üretimi, iğne oyası ve örgü eğitimleriyle becerilerini geliştiriyor.

        Merkezde kurdukları ilişkiler sayesinde sosyalleşme imkanı bulan kadınlar, öğrendikleri bilgilerle yaptıkları ürünleri de satarak gelir elde ediyor.

        Süphan Kültür ve Aile Destek Merkezi Koordinatörü Zahide Yılmaz, AA muhabirine, merkez bünyesinde 28 kursta 425 kursiyerin eğitim gördüğünü söyledi.

        Kadınlara her konuda yardımcı olmaya çalıştıklarını aktaran Yılmaz, "Öğrencilerimiz burada meslek ediniyor. Kendi ürettiklerini eş, dost ve arkadaş çevrelerine satıyorlar. İl dışına da ürün gönderiyoruz. İstanbul'da 2 ünlü firmamızdan çanta siparişi aldık. Kadınlar buraya gelip ortamın sıcaklığını görünce ayrılmak istemiyorlar." diye konuştu.

        Kursiyerlerden Arzu Çetin de meslek öğrenmenin yaşının olmadığını dile getirdi.

        Giyim üzerine yoğunlaştığını belirten Çetin, "Etek, elbise, kaban, ikili takımlar dikiyoruz. Satışlarımız var. Kent dışından da ürünlerimizi beğenenler oluyor. Onlardan da sipariş alıyoruz. Burada bir aile gibiyiz. Güzel vakit geçiriyoruz. Çocuklarımızı da burada gönül rahatlığıyla bırakacağımız kurslar oluyor. Kendimizi geliştirmek istediğimiz tüm alanlarda kurslar var burada. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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