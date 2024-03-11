Van'da kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 4-10 Mart'ta 11 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 13 bin 630 paket sigara, 19 cep telefonu, 58 puro, 4 gümrük kaçağı külçe altın, 3 tabanca, 3 tabanca şarjörü, 5 tabanca fişeği ve ses ve görüntü kaydedici cihaz ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.