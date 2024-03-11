Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli tutuklandı
Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 4-10 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı.
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