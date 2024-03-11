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        Van'da farklı suçlardan aranan 49 şüpheliden 7'si tutuklandı

        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 49 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 16:40 Güncelleme: 11.03.2024 - 16:40
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        Van'da farklı suçlardan aranan 49 şüpheliden 7'si tutuklandı
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        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 49 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, 4-10 Mart'ta 67 bin 157 kişinin sorgulaması yapıldı, 64 bin 733 araç kontrol edildi.

        Sorgulamalarda, farklı suçlardan aranan 49 şüpheli yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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