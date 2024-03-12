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        Eşini defalarca bıçaklayıp, ağır yaralayan şüpheli tutuklandı

        VAN'da tartıştığı eşi Z.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 15:41 Güncelleme: 12.03.2024 - 15:45
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        Eşini defalarca bıçaklayıp, ağır yaralayan şüpheli tutuklandı
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        VAN'da tartıştığı eşi Z.Ş.’yi bıçaklayarak ağır yaralayan H.Ş., çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

        Olay, 10 Mart günü saat 16.00 sıralarında İpekyolu ilçesi İskele Caddesi'nde meydana geldi. 1 çocuk annesi Z.Ş., tartıştığı eşi H.Ş., tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine bölgeye ekipler gönderildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye götürülürken, çevredekiler şüpheliyi linç etmeye kalkıştı. Polisin müdahale edip kurtardığı H.Ş., gözaltına alındı.

        H.Ş., bugün emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. H.Ş. ifadesinde, Antalya'ya çalışmaya gittiğini, o sırada da eşinin evi terk ettiğini ve başkasıyla görüştüğünü düşündüğünü söyledi. Barışmak için eşini çağırdığını, oturup konuştuklarını ancak eşinin ikna olmadığını belirten H.Ş., mekandan çıktıktan sonra onu bıçakladığını ve pişman olduğunu ifade etti. H.Ş., çıkarıldığı mahkemece, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı. Z.Ş.,'nin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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