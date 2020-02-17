Bahçesaray-Hizan ve Gürpınar-Başkale yolu ulaşıma kapatıldı

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Van'ın GürpınarBaşkale ile HizanBahçesaray yolları ulaşıma kapatıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "VanBahçesaray kara yolunun çığdan dolayı kapalı olması nedeniyle Bahçesaray ilçemize ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden sağlanıyordu. HizanBahçesaray yolu 17.02.2020 (bugün) 18.00 ile 07.00 saatleri arasında Bitlis Valiliğince çığ tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatılmıştır. Ayrıca GürpınarBaşkale kara yolu Güzeldere Geçidi bugün saat 17.30 itibariyle yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı" denildi.

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