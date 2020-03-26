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Çaldıran’daki fırınlarda güvenlik şeridi uygulaması

İHA

Van'ın Çaldıran ilçesinde korona virüsü salgını nedeniyle fırınlarda güvenlik şeridi uygulaması başlatıldı.

Çaldıran’daki fırınlarda güvenlik şeridi uygulaması

Van’ın Çaldıran ilçesinde korona virüsü salgını nedeniyle fırınlarda güvenlik şeridi uygulaması başlatıldı.
65 bin nüfuslu ilçede korona virüs salgınından korunmak için alınan tedbirler aralıksız devam ediyor. Çaldıran Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerini yürüttüğü çalışmalarda, merkezde bulunan fırınlarda güvenlik şeridi çekilerek insanlar arasındaki yakın temasın önüne geçildi. Yoğun kalabalığın yaşandığı her yerde önlemler alan zabıta ekipleri, fırınları tek tek denetleyerek satışların yapıldığı tezgahlara iki metre mesafede güvenlik şeridi çekti.
İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirten Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari de, tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla her yerde gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, “İlçemizin her noktasında gerekli dezenfekte çalışmalarımızla birlikte cadde ve sokaklarımızı sabunlu suyla yıkadık. Zabıta Müdürlüğümüz 7/24 görev başında kalarak gerekli denetimleri yapıyor. İlçemiz nüfus yoğunluğunun yaşandığı bir yerdir. İlçemizde bulunan tüm fırınlarda satışların yapıldığı tezgahların iki metre gerisine güvenlik şeridi çekilerek, insanların temastan uzak kalması sağlanmıştır. Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi için belediyemizden düzenli olarak anonslar yapılarak, 65 yaş üstü büyüklerimizin evde kalmaları duyurusunda bulunuyoruz. Belediye olarak maddi ve manevi her türlü fedakarlığı yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. İnşallah halkımızla el ele vererek bir an önce ülke olarak korona virüs salgınını yenerek normal yaşama döneriz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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