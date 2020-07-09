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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da İngilizce öğrenimine yeni boyut

İHA

Van’da İngilizce öğrenimine yeni boyut

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü, genç ve dinamik İngilizce öğretmenlerin öğretim hayatlarında elde edemedikleri yeni çağın dil öğretim tekniklerini edinebilmeleri amacıyla Blended English (Harmanlanmış İngilizce) isimli bir proje geliştirdi.
Türk Ulusal Ajansı tarafından kabul edilip hibelendirilen projeyle Van ilindeki 5 okuldan 10 İngilizce öğretmeni ve 5 idareci, proje koordinatörü Van İl Milli Eğitim Müdürlüğünden ise 3 proje uzmanı ve 3 idareci olmak üzere toplam 21 kişi İngiltere'nin Londra kentinde Flipped Classroom (öğretmenin işlediği konuyu video gibi teknolojik araçlarla zenginleştirerek işlemesi metodu) ve Blended Learning (harmanlanmış öğrenme) kurs faaliyetlerine katıldı. İngilizce konuşma fırsatları çok az olan İngilizce öğretmenleri, Londra'da dil ve konuşma becerilerini geliştirme ve pratik etme fırsatı da yakalamış oldu. 21 öğretmen ve idarecinin Van'a döndükten sonra yapacakları yaygınlaştırma çalışmalarıyla etkinin katlanması, ildeki diğer öğretmenlerin de aynı öğrenme çıktılarına sahip olması sağlanarak ildeki İngilizce başarısı, teknolojik öğretim materyalleri kullanım seviyesini artacak ve böylece öğrencilerin yeni çağın aranan, yetenekli, özgüvenli bireyleri olarak iş hayatına katılmaları için bir adım atılmış olacak.
Eğitim camiası başta olmak üzere toplumun geniş kesimlerinde İngilizce eğitiminin istenilen seviyede olmadığını belirtilen proje katılımcıları, “Ülkemizde de cumhuriyetin kurulmasından sonra İngilizce öğretimi konusunda farklı yaklaşımlar ve programlar uygulanmaya çalışılmış. Ancak oldukça önem verilen bir alan olmasına rağmen ülkemizde İngilizce öğreniminde öğrencilerin İngilizceyi kullanım düzeyleri açısından istenilen hedeflere ulaşmaları mümkün olmamıştır. Dijitalleşen dünyada, 21. yüzyılın gereklilikleriyle eğitim anlayışı ve bireysel ihtiyaçlar tamamen değişmiş ve toplumlar yeni bir dönüşüm içerisine girmişlerdir. Eleştirel ve yansıtıcı düşünme, iletişim ve işbirliğinin odak noktası haline gelerek eğitimde geleneksel öğretim metotlarının yavaş yavaş terk edilmeye başladığı günümüzde İngilizce bilmek sadece eğitimde değil küreselleşen ve iletişimin arttığı dünyada giderek artan bir zaruriyet haline gelmektedir. Çocuklarımızın bu dünyaya uyum sağlayan, iş sahibi, iletişim ve yabancı dil becerilerine sahip bireyler olarak yetişmesi için İngilizce öğretmenlerimize büyük sorumluluk düşmektedir” ifadelerini kullandılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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