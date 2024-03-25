Van'da uyuşturucuyla mücadelede jandarmanın en büyük yardımcısı dedektör köpekler

MESUT VAROL- Van'da İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev alan özel eğitimli narkotik dedektör köpekler sınır hattında ve yurt içinde uyuşturucuyla mücadelede etkin görev alıyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında kullanılan "Obruk", "Deri", "Deney" ve "Bone", her gün kendileri için özel oluşturulan alanda eğitimden geçiriliyor.

"Hassas burun" olarak nitelendirilen narkotik dedektör köpekler, operasyonlarda aktif rol oynayarak akla gelmeyecek yerlere saklanan uyuşturucuları kısa sürede buluyor.

Terörün en önemli finans kaynaklarından uyuşturucunun ele geçirilmesinde jandarma görevlilerin en büyük yardımcısı olan dedektör köpekler, geçen yıl gerçekleştirilen 362 operasyonda 1 milyon 200 bin kök kenevir, 1 ton 400 gram esrar, 150 kilogram sentetik uyuşturucu, 27 kilogram eroin, 26 kilogram afyon sakızı ve 7 bin 635 uyuşturucu hapın ele geçirilmesinde rol oynadı. Sınır hattında ve yurt içinde uyuşturucuyla mücadelenin en önemli unsurları arasında yer alan narkotik dedektör köpekler, İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde eğitmenleriyle sürekli eğitime tabi tutularak görevlere hazır bekletiliyor.