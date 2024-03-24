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        Van'da çığın düştüğü mahalle yolunda çalışma başlatıldı

        Van'ın Çatak ilçesinde çığın düştüğü mahalle yolunda çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 17:37 Güncelleme: 24.03.2024 - 17:37
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        Van'da çığın düştüğü mahalle yolunda çalışma başlatıldı
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        Van'ın Çatak ilçesinde çığın düştüğü mahalle yolunda çalışma başlatıldı.

        Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü ilçede, Korulu Mahallesi'nin yoluna dün akşam saatlerinde çığ düştü.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Van Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Onarım Daire Başkanlığı Çatak İşletme şefliği ekipleri, metrelerce karın bulunduğu bölgede iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

        Karla mücadele ekipleri, yolu kısa sürede açmak için çaba gösteriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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