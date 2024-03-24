Hakkari'de üs bölgesi yolunda karla mücadele çalışması yürütülüyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kardan kapanan Kotul Tepe Üs Bölgesi'nin yolunun açılması için çalışma yapılıyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kardan kapanan Kotul Tepe Üs Bölgesi'nin yolunun açılması için çalışma yapılıyor.
İlçe Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu Kotul Tepe Üs Bölgesi'nin 7 kilometrelik yolunu açmak için çalışma başlattı.
Zorlu bölgede 4 gündür çalışma yürüten ekipler, yolun büyük bölümünü kardan temizledi.
Ekipler, kalan kısmı da kısa sürede açmayı hedefliyor.
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