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        Hakkari'de üs bölgesi yolunda karla mücadele çalışması yürütülüyor

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kardan kapanan Kotul Tepe Üs Bölgesi'nin yolunun açılması için çalışma yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 14:06 Güncelleme: 24.03.2024 - 14:06
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        Hakkari'de üs bölgesi yolunda karla mücadele çalışması yürütülüyor
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kardan kapanan Kotul Tepe Üs Bölgesi'nin yolunun açılması için çalışma yapılıyor.

        İlçe Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu Kotul Tepe Üs Bölgesi'nin 7 kilometrelik yolunu açmak için çalışma başlattı.

        Zorlu bölgede 4 gündür çalışma yürüten ekipler, yolun büyük bölümünü kardan temizledi.

        Ekipler, kalan kısmı da kısa sürede açmayı hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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