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        Van'da tadilat çalışmaları tamamlanan alışveriş merkezi açıldı

        Van'da uzun zamandır tadilat çalışması yürütülen alışveriş merkezinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 18:28 Güncelleme: 23.03.2024 - 18:28
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        Van'da tadilat çalışmaları tamamlanan alışveriş merkezi açıldı
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        Van'da uzun zamandır tadilat çalışması yürütülen alışveriş merkezinin açılışı yapıldı.

        Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Cumhuriyet Caddesi'ndeki Mall AVM'nin açılışında yaptığı konuşmada, merkezin kent ekonomisine ve ticaretine canlılık kazandıracağını söyledi.

        Emeği geçenlere teşekkür eden Balcı, "Merkezde özel sektörden çok kıymetli firmalar var. Buraya emek vererek iş yerlerini açtılar. Yaklaşık bin kişi istihdam edilecek. Burada hizmet verecek firmalarımıza ve esnafımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum." diye konuştu.

        AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise "Van'da ikinci bir alışveriş merkezinin açılması bizi mutlu etti. Kentte 2006 yılından bu yana özel sektör istihdamı iki katına çıkmış durumda. Bunda tekstil kent, çağrı merkezleri ve İranlı turistlerin çok büyük bir payı var. Kenti sadece devlet yatırımları ile değil, hızlı bir şekilde özel sektör yatırımları ile de kalkındıracağız." ifadelerini kullandı.

        Açılış törenine AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Ali Özvan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ve iş insanları katıldı.

        Açılışın ardından Balcı ve beraberindekiler alışveriş merkezini gezdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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