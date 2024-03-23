Çığ nedeniyle kapanan Çatak-Pervari kara yolu açıldı
Van'da çığ nedeniyle kapanan Çatak-Pervari kara yolu açıldı.
Van'da çığ nedeniyle kapanan Çatak-Pervari kara yolu açıldı.
Çatak ilçesinde 3 gün önce meydana gelen çığın kapattığı Çatak-Pervari kara yolunda Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.
Metrelerce karın bulunduğu bölgede zor şartlarda görev yapan ekipler, yoldaki kar yığınını temizledi, tahrip olan kısımlarda dolgu yaptı.
Yolu açarak araçların geçişini sağlayan ekipler, yol genişletme çalışmasına devam ediyor.
Trafiğe açılan yolda araçların geçişi kontrollü şekilde sağlanıyor.
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