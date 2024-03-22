Van'da çığın düştüğü mahalle yolunda çalışma başlatıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığın düştüğü mahalle yolunda çalışma başlatıldı.

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü ilçede, Liman Mahallesi'nin yoluna çığ düştü.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Van Büyükşehir Belediyesi Bahçesaray Şantiye Şefliği ekipleri, kapanan yolun açılması için çalışma yürüttü.

Şantiye Şefi Abdullah Karca, mahallelere kesintisiz ulaşım sağlamak için zorlu çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bölgenin engebeli ve fazla kar alması nedeniyle birçok noktaya çığın düştüğünü belirten Karca, "Bazı kırsal mahallelerde kar kalınlığı 3 metreyi geçti. Kar yağmaya devam ediyor. Ekiplerimizle aylardır sahadayız. Bugün Liman Mahallesi'nin yoluna çığ düştü. Ekiplerimizi bölgeye sevk ederek çalışma başlattık. Kısa sürede yolu açmayı planlıyoruz." diye konuştu.