Bahçesaray'da kara yoluna çığ düştü

Kentin yüksek kesimlerine 2 gün önce yağan kar yağışı sonrası bugün saat 14.00 sıralarında Başkale ilçesinde Liman Mahallesi mevkisinde kara yoluna çığ düştü. Yolu kapatan ve Müküs Çayı'nın yönünü değiştiren çığın temizlenmesi için Büyükşehir Belediyesi Bahçesaray Şantiye Şefliği ekipleri çalışma başlattı.

Çığ riski nedeniyle 22 Aralık'tan itibaren kapalı tutulan Van-Bahçesaray kara yolunda 13 Şubat’ta yolun bir kısmının açılması için temizlik çalışması yapıldı. Ancak, çalışmalar, risk devam ettiği tespit edilince durduruldu.

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