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        Bahçesaray'da kara yoluna çığ düştü

        VAN'ın Bahçesaray ilçesinde kara yoluna çığ düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 16:35 Güncelleme: 22.03.2024 - 16:40
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        Bahçesaray'da kara yoluna çığ düştü
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        VAN’ın Bahçesaray ilçesinde kara yoluna çığ düştü. Yolun açılması için Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

        Çığ riski nedeniyle 22 Aralık'tan itibaren kapalı tutulan Van-Bahçesaray kara yolunda 13 Şubat’ta yolun bir kısmının açılması için temizlik çalışması yapıldı. Ancak, çalışmalar, risk devam ettiği tespit edilince durduruldu.

        Kentin yüksek kesimlerine 2 gün önce yağan kar yağışı sonrası bugün saat 14.00 sıralarında Başkale ilçesinde Liman Mahallesi mevkisinde kara yoluna çığ düştü. Yolu kapatan ve Müküs Çayı'nın yönünü değiştiren çığın temizlenmesi için Büyükşehir Belediyesi Bahçesaray Şantiye Şefliği ekipleri çalışma başlattı.

        Van-Bahçesaray kara yolunda 4 ve 5 Şubat 2020’de meydana gelen 2 ayrı çığda 42 kişi yaşamını yitirmiş, 84 kişi yaralanmıştı.

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