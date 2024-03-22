Van'a 38,5 megavat gücünde GES kurulacak

Van Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İller Bankası işbirliğiyle Van'a kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımının protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk'ün imzaladığı protokol ile 38,5 megavat gücünde yaklaşık 1 milyar lira değerinde GES kurulacak.

Kurulması planlanan GES ile her yıl belediyeye yaklaşık 300 milyon lira ek gelir sağlanarak, kamusal yatırımlar yapılacak.