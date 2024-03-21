Çığ nedeniyle kapanan Van-Çatak kara yolu açıldı

İş makineleriyle yolda biriken kar yığınını temizleyen ekipler, yolun tahrip olan bölümlerini de onardıktan sonra ulaşıma açmayı hedefliyor.

Çığ riski nedeniyle dün çalışmanın yapılamadığı Çatak-Pervari kara yolunun da açılması için Karayolları ekipleri çalışmalara başladı.

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