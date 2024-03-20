Yapıcıoğlu, isim vermeden DEM Parti'yi eleştirdi: Bunlar talimatla hareket eden projedir

HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, isim vermeden DEM Parti’yi eleştirdi. Yapıcıoğlu, "10 yıl boyunca kimse onların ismini bile duymadı. Sonra geldiler paraşütle bir partinin tepesine eş genel başkan olarak indiler. Milletin sırtından, Kürtlerin omuzlarından yükseltilerek Meclise gönderildiler. Kendilerini bir şey zannetmeye başladılar. Uzaklardan gelip burada kendilerince, akıllarınca milleti birbirine karşı kışkırtacaklar, milleti birbirine kırdıracaklar, milleti birbirine düşmanlaştıracaklar ve bu şekilde kendi siyaset gemilerini yüzdürecekler. Bunlar projedir, bunlar talimatla hareket eden projedir" dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin Van'ın Beşyol Meydanı’nda düzenlediği seçim mitingine katıldı. Polisin barikat kurup, önlem aldığı miting alanına seçim otobüsüyle gelen Yapıcıoğlu, kendisini karşılayan kalabalığı selamladı. Kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan miting, daha sonra büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtılmasıyla devam etti. Yapıcıoğlu, buradaki konuşmasında Birleşmiş Milletler’in açıklamalarına göre, Gazze'de 1 milyon 100 bin insanın felaket deresinde açlıkla karşı karşıya kaldığını söyledi.

BUNLAR TALİMATLA HAREKET EDEN PROJEDİR'

İsim vermeden DEM Parti eş genel başkanlarını eleştiren Yapıcıoğlu, "Daha birkaç gün önce Van'da zehir kustu. Birkaç marjinal sol örgütün bir araya gelmesiyle kurdukları bir parti vardı. 10 yıl boyunca kimse onların ismini bile duymadı. Sonra geldiler paraşütle bir partinin tepesine eş genel başkan olarak indiler. Milletin sırtından, Kürtlerin omuzlarından yükseltilerek Meclise gönderildiler, kendilerini bir şey zannetmeye başladılar. Uzaklardan gelip burada kendilerince, akıllarınca milleti birbirine karşı kışkırtacaklar, milleti birbirine kırdıracaklar, milleti birbirine düşmanlaştıracaklar ve bu şekilde kendi siyaset gemilerini yüzdürecekler. Bunlar projedir, bunlar talimatla hareket eden projedir. Bu proje şahsiyetler, bu milletin huzurunu kaçırmak istiyor. Biz yola çıktığımız günden beri söylüyoruz. Siyaset insana hizmet için yapılır. İnşallah biz hep birlikte insanlık diyeceğiz, hep huzur diyeceğiz, hep kardeşlik diyeceğiz. Varsın onlar savaş tamtamlarını çalmaya devam etsinler" dedi.

‘Belediye başkanı seçilirsem DEM Partilileri belediyeye sokmayacağım’ diyen CHP Afyonkarahisar Belediye başkan adayı Burcu Koksal ile ilgili de konuşan Yapıcıoğlu, "Bir ilin belediye başkan adayı bir konuşma yaptı. Dedi ki; ‘Ben belediye başkanı seçilirsem filanca parti hariç, bütün partilere kapımız açıktır.’ Sonra onun geçici genel başkanı dedi ki; ‘Bizim belediye başkan adayımız beni aradı. Dedi ki, başkanım sen düzelt. Bizim kapımız herkese açık olacak’ dedi. Aradan çok geçmeden saatler sonra aynı belediye başkan adayı 'Hayır, ben sözümün arkasındayım’ dedi. Sonra ‘HÜDA PAR'ı da belediyeye sokmayacağım’ dedi. Evet, hakikatler ortaya çıkıyor. Bazen onlar kendi kendilerine itirafçı oluyorlar, itiraf ediyorlar. Bir diğer partinin eş genel başkanı da Batman'da konuşuyor bizden bahsediyor. Bunların işi yalandır. Bizim belediye başkan adaylarımız seçildiklerinde hizmeti adil bir şekilde yapacak" diye konuştu.

Konuşmanın ardından mitinge katılanlar Filistin halkı için dua etti.