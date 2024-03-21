Yolu kapanan mahallede öğrencilerin kar çilesi (2)

Çığdan kapanan Çatak-Van kara yolu, Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışması ile yeniden ulaşıma açıldı. Çığın düştüğü Çatak-Pervari yolunda da iş makineleri ile yoğun çalışma sürüyor. Öte yandan Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Karayolları Van 11'nci Bölge Müdürü Demirhan Erol ve Van Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Onarım Daire Başkanlığı Çatak Şantiye Şefi Sıtkı İnal, bölgede incelemelerde bulundu.

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