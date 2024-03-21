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        Yolu kapanan mahallede öğrencilerin kar çilesi

        VAN'ın Bahçesaray ilçesinde yolu kar yağışı nedeniyle kapanan Çatbayır Mahallesi'nde taşımalı eğitim gören öğrenciler, yaklaşık 1 kilometre yürüyerek servis araçlarına binip, okullarına gitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 10:32 Güncelleme: 21.03.2024 - 10:35
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        Yolu kapanan mahallede öğrencilerin kar çilesi
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        VAN'ın Bahçesaray ilçesinde yolu kar yağışı nedeniyle kapanan Çatbayır Mahallesi'nde taşımalı eğitim gören öğrenciler, yaklaşık 1 kilometre yürüyerek servis araçlarına binip, okullarına gitti.

        Kentte 2 gün önce etkili olan kar yağışı nedeniyle 446 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kapanan mahalle ve mezra yollarından 373'ü yeniden ulaşıma açıldı. 73 yerleşim yerinin yolunun açılması için de Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Çığ nedeniyle kapanan Çatak-Van kara yolunda da çalışmalar devam ediyor. Çatak-Pervari yolunda ise düşen çığ ve yolda meydana gelen çökmeler nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

        KAR KALINLIĞI 40 SANTİMETREYE ULAŞTI

        Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi'nin yolu da ulaşıma kapandı. Mahalleli küreklerle yolun bir bölümünü açmaya çalışırken, taşımalı eğitim gören öğrenciler de yaklaşık 1 kilometre yürüyerek servislerine ulaştı.

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