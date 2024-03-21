Yolu kapanan mahallede öğrencilerin kar çilesi

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde yolu kar yağışı nedeniyle kapanan Çatbayır Mahallesi'nde taşımalı eğitim gören öğrenciler, yaklaşık 1 kilometre yürüyerek servis araçlarına binip, okullarına gitti.

Kentte 2 gün önce etkili olan kar yağışı nedeniyle 446 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kapanan mahalle ve mezra yollarından 373'ü yeniden ulaşıma açıldı. 73 yerleşim yerinin yolunun açılması için de Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Çığ nedeniyle kapanan Çatak-Van kara yolunda da çalışmalar devam ediyor. Çatak-Pervari yolunda ise düşen çığ ve yolda meydana gelen çökmeler nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.