Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da lösemili çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi

        Van'da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından lösemili çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 20:34 Güncelleme: 20.03.2024 - 20:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da lösemili çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından lösemili çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenlendi.

        İskele Öğretmenevinde düzenlenen programda konuşan LÖSEV Sosyal Hizmetler Genel Koordinatörü Jülide Akay, LÖSEV'in 25 yılda yardımlaşma ve dayanışma ruhunu artırarak, her geçen gün daha fazla çocuğun ve ailenin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

        Ramazanın sevgi ve hoşgörü ayı olduğunu ifade eden Akay, şöyle konuştu:

        "İnsanlar arasında birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sağlayan paylaştığımız sofralardır. Ramazanla birlikte bir aile olarak paylaşmaktan da oldukça mutluyuz. Sizlerin yanınızda olduğumuzu ve her zaman desteğimizi hissetmenizi bilmenizi istiyoruz. Sizler, LÖSEV için çok değerlisiniz. Birlikte, sevgi ve dayanışma ile her zorluğun üstesinden gelebiliriz. Bu iftar programı, sadece bir yemek değil, aynı zamanda bir araya gelme ve birlikte olma fırsatıdır. Birbirimize güç vermek ve moral sağlamak için buradayız."

        AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

        Kayatürk, sağlığın önemine vurgu yaparak, "Diğer birçok sektörde olduğu gibi sağlık sektörünün de vatandaşlarımızın ihtiyacına hizmet sunması için büyük bir çaba gösteriyoruz. Van depreminden sonra yaklaşık 40 bin konut yaptık. Bunları yaparken de en çok hastanelere önem verdik. Sizlerle birlikte mücadelemiz devam edecek ve her türlü katkıyı sunmaya hazırız." dedi.

        Program, çocuklara Hacivat ve Karagöz oyununun izletilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan Türkiye'nin AB üyelik sürecine dair açıklama
        Bakan Fidan'dan Türkiye'nin AB üyelik sürecine dair açıklama
        Szymanski'ye 3 dev talip!
        Szymanski'ye 3 dev talip!
        Kuyumcuyu bıçaklayan sanık: Ne yaptığımı bilmiyorum
        Kuyumcuyu bıçaklayan sanık: Ne yaptığımı bilmiyorum
        Mevduat faiz artışı nasıl etkileyecek?
        Mevduat faiz artışı nasıl etkileyecek?
        Kanserde korkutan artış! Her 5 kilo artış, riski yüzde 5 artırıyor
        Kanserde korkutan artış! Her 5 kilo artış, riski yüzde 5 artırıyor
        Beşiktaş'tan Süper Kupa tepkisi!
        Beşiktaş'tan Süper Kupa tepkisi!
        Kitap bastırdı borcunu ödemedi
        Kitap bastırdı borcunu ödemedi
        Hamas: İsrail, ateşkes teklifine olumsuz yanıt verdi
        Hamas: İsrail, ateşkes teklifine olumsuz yanıt verdi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Fatma Sevim Baltacı'nın ölümünde sürücü tahliye edildi!
        Fatma Sevim Baltacı'nın ölümünde sürücü tahliye edildi!
        Hamile olduğu iddiasına takvimli cevap
        Hamile olduğu iddiasına takvimli cevap
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Doğuma günler kala evlendi
        Doğuma günler kala evlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur'da
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Burası bazen ada, bazen yarımada
        Burası bazen ada, bazen yarımada
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Akaryakıtta yeni dönem
        Akaryakıtta yeni dönem
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?

        Benzer Haberler

        Yapıcıoğlu, isim vermeden DEM Parti'yi eleştirdi: Bunlar talimatla hareket...
        Yapıcıoğlu, isim vermeden DEM Parti'yi eleştirdi: Bunlar talimatla hareket...
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Van'da konuştu:
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Van'da konuştu:
        Van'da geçen hafta 46 düzensiz göçmen yakalandı
        Van'da geçen hafta 46 düzensiz göçmen yakalandı
        Çığ nedeniyle kapanan Van-Çatak kara yolunda çalışmalar devam ediyor
        Çığ nedeniyle kapanan Van-Çatak kara yolunda çalışmalar devam ediyor
        Van'da kar yağışı; 446 yerleşim yerinin yolu kapandı (2)
        Van'da kar yağışı; 446 yerleşim yerinin yolu kapandı (2)
        Kızlarını okutan baba, köydeki diğer ailelere de örnek oldu
        Kızlarını okutan baba, köydeki diğer ailelere de örnek oldu