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        Van'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Van'ın Özalp ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 11:52 Güncelleme: 23.03.2024 - 11:52
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        Van'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Van'ın Özalp ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Özalp-Saray kara yolunda sürücüleri öğrenilemeyen 23 DY 508 plakalı otomobil ile 25 EG 127 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye. 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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