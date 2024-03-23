Van'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Van'ın Özalp ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Van'ın Özalp ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Özalp-Saray kara yolunda sürücüleri öğrenilemeyen 23 DY 508 plakalı otomobil ile 25 EG 127 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye. 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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