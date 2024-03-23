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        Çığ nedeniyle kapalı olan Çatak-Pervari yolu açıldı

        VAN'da 3 gün önce çığ düşmesi sonucu kapanan Çatak-Pervari yolu, kar temizleme ve dolgu çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 17:37 Güncelleme: 23.03.2024 - 17:40
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        Çığ nedeniyle kapalı olan Çatak-Pervari yolu açıldı
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        VAN'da 3 gün önce çığ düşmesi sonucu kapanan Çatak-Pervari yolu, kar temizleme ve dolgu çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

        Çatak ilçesi ve çevresinde çarşamba günü etkili olan yoğun kar yağışından sonra Van-Çatak karayolu ile Çatak-Pervari karayolunun iki ayrı noktasına çığ düştü. Karayolları ekiplerinin sürdürdüğü yoğun çalışmaların ardından Çatak-Van karayolu 2 gün önce ulaşıma açıldı. Çatak-Pervari yolunda ise kar kütleleri, yolun kısmen çökmesi ve devam eden çığ riski nedeniyle çalışma yapılamadı. Karayolları ekipleri dün bölgede yoğun bir çalışma başlattı. Kar kütlerinden temizlenip, yolda dolgu çalışmalarının yapılmasının ardından bugün Çatak-Pervari yolu da ulaşıma açıldı. Bölgede kontrolü geçişlere izin verildiği, havaların düzelmesinden sonra ise yolda asfaltlama çalışmalarının yapılacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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