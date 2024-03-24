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        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 317 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 317 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 11:48 Güncelleme: 24.03.2024 - 11:48
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        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 317 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 317 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Van'da etkili olan olumsuz hava koşulları, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara yol açtı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 145 mahalle ve mezranın yolu kapandı.

        Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çaba gösteriyor.

        Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 6 köy ve 15 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

        Muş İl Özel İdaresi Genel Sekteri Şeyhmus Yentür ise kent genelinde olumsuz hava koşulları sonucu 64 köy yolunun kapandığını belirtti.

        Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da kar ve tipiden dolayı 87 köy yolunun kapandığını ifade etti.

        Karla mücadele ekiplerinin vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kapalı yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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