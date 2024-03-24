Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 317 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 317 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van'da etkili olan olumsuz hava koşulları, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara yol açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 145 mahalle ve mezranın yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çaba gösteriyor.

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 6 köy ve 15 mezraya ulaşım sağlanamıyor.