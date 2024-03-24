Van'da mahalle yoluna çığ düştü
VAN'ın Çatak ilçesine bağlı kırsal Korulu Mahallesi yoluna çığ düştü, ekipler yolu açma çalışmalarına başladı.
VAN'ın Çatak ilçesine bağlı kırsal Korulu Mahallesi yoluna çığ düştü, ekipler yolu açma çalışmalarına başladı.
Çatak ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Korulu Mahallesi yoluna öğle saatlerinde çığ düştü. Çığın kapattığı yolu açmak için bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi Çatak Şantiye Şefliğine bağlı ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor.
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