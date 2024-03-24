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        Van'da kaybolan engelli çocuk için arama çalışması başlatıldı

        Van'ın Başkale ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki zihinsel engelli çocuk için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 20:55 Güncelleme: 24.03.2024 - 20:55
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        Van'da kaybolan engelli çocuk için arama çalışması başlatıldı
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        Van'ın Başkale ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki zihinsel engelli çocuk için arama çalışması başlatıldı.

        Eşmepınar Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Berat Şahin, dün akşam saatlerinde kayboldu.

        Çocuğu bulamayan ailesi, komşulardan yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma timleri ve güvenlik korucuları gönderildi.

        Ekipler, köylülerin yardımıyla bölgede arama çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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