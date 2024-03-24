Van'da kaybolan engelli çocuk için arama çalışması başlatıldı
Van'ın Başkale ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki zihinsel engelli çocuk için arama çalışması başlatıldı.
Van'ın Başkale ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki zihinsel engelli çocuk için arama çalışması başlatıldı.
Eşmepınar Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Berat Şahin, dün akşam saatlerinde kayboldu.
Çocuğu bulamayan ailesi, komşulardan yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma timleri ve güvenlik korucuları gönderildi.
Ekipler, köylülerin yardımıyla bölgede arama çalışması başlattı.
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