Kaybolan engelli Berat için arama çalışması başlatıldı

VAN'da kaybolan bedensel engelli Berat Şahin (13) için arama çalışması başlatıldı.

Başkale ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Eşmepınar Mahallesi'nde yaşayan bedensel engelli Berat Şahin, 3 gün önce evinin bahçesine çıktıktan sonra kayboldu. Durumu fark eden aile, jandarmaya haber verdi. Berat'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı. Mahallelinin de dahil olduğu çalışmalarda şu ana kadar hiçbir ize rastlanmadı.