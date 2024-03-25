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        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 234 yerleşim yerinin yolu açıldı

        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta dünden bu yana yürütülen çalışmalar sonucu ulaşımın sağlanamadığı 317 yerleşim yerinden 234'ünün yolu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 11:22 Güncelleme: 25.03.2024 - 11:22
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        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 234 yerleşim yerinin yolu açıldı
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        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta dünden bu yana yürütülen çalışmalar sonucu ulaşımın sağlanamadığı 317 yerleşim yerinden 234'ünün yolu açıldı.

        Van'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan yollarda çalışmalar devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi sonucu ulaşımın sağlanamadığı 145 mahalle ve mezra yolundan 88'i açıldı.

        Karla mücadele ekipleri, kapalı 57 yolda çalışmalarını sürdürüyor.

        - Hakkari

        Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kent genelinde kar nedeniyle önceki gün kapanan 6 köy ve 15 mezra yolundan 16'sı karla mücadele ekiplerince açıldı.

        Kapalı 5 köy ve mezra yolunun açılması için çalışmalarını sürdüren ekipler, Merga Bütan Kayak Merkezi ve Durankaya beldesi yolunda genişletme çalışması yürütüyor.

        - Bitlis

        Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da kar ve tipiden dolayı kapanan 87 köy yolundan 66'sının açıldığını ifade etti.

        Kurtkan, ekiplerin 21 köy yolunu açmak için çalışmalara devam ettiğini dile getirdi.

        - Muş

        Muş İl Özel İdaresi Genel Sekteri Şeyhmus Yentür, önceki gün kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 64 köy yolunun, ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu açıldığını belirtti.

        Yentür, ekiplerin sahada yol genişletme çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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