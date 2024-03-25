Kayıp engelli Berat, 40 saat sonra bulundu (2)

Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırındaki Eşmepınar Mahallesi'nde cumartesi günü saat 18.00 sıralarında kaybolan, önce ailesi, sonra da jandarma ekipleri tarafından aranan bedensel engelli Berat Şahin, bugün saat 10.00 sıralarında amcasına ait ahırda saman balyaları arasında bulundu. Yarı baygın haldeki Şahin, tedavisi için Eşmepınar Mahallesi'ndeki sağlık merkezine götürüldü.

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