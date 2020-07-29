Van’da değişik tarihlerde keklik avlamak için kullanılan ve yapılan çalışmalar sonucu ele geçirilen kafes ve tuzaklama malzemeleri yakılarak imha edildi.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve polis ekipleri ile birlikte kaçak avcılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında değişik tarihlerde kaçak avcılardan ele geçirilen ve mülkiyeti kamuya geçirilen ses cihazları, çanta, tuzaklama malzemeleri ve kafesler yakılarak imha edildi. Yetkililer, usulsüz ve yasa dışı avlanma ile mücadeleye ara vermeden devam edeceklerini ifade ettiler.

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