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Vanlı iş adamı kaz civcivi satışında taleplere yetişemiyor Fransa’dan getirdiği yumurtalarla kaz çiftliği kurdu Kaz etinin lezzetli olması için dağlarda yetişen nane ve kekikle besliyor Vanlı iş adamı Ömer Kasap; “Bölgemiz kaz yetiştiriciliğinde oldukça elverişli”

İHA

Van merkez Tuşba ilçesinde iki yıl önce Fransa'dan getirdiği kaz yumurtasından elde ettiği hayvanlarla çiftlik kuran iş adamı Ömer Kasap, şimdi civciv satışında taleplere yetişemiyor.

Vanlı iş adamı kaz civcivi satışında taleplere yetişemiyor Fransa’dan getirdiği yumurtalarla kaz çiftliği kurdu Kaz etinin lezzetli olması için dağlarda yetişen nane ve kekikle besliyor Vanlı iş adamı Ömer Kasap; “Bölgemiz kaz yetiştiriciliğinde oldukça elverişli”

Van merkez Tuşba ilçesinde iki yıl önce Fransa’dan getirdiği kaz yumurtasından elde ettiği hayvanlarla çiftlik kuran iş adamı Ömer Kasap, şimdi civciv satışında taleplere yetişemiyor.
Van’da yaşayan iş adamı Ömer Kasap, kardeşlerinin önerisi üzerine iki yıl önce Fransa’dan kaz yumurtası aldı. Kasap, getirttiği yumurtalardan Ankara’da kuluçka sistemiyle aldığı civcivleri Van merkez Tuşba ilçesine getirerek kaz çiftliği kurdu. Yüksek verimli Fransız G35 ve G36 kazları dağlarda yetişen nane ve kekikle besleyen Kasap, bu kazlardan elde ettiği civcivleri de satışa sundu. Civcivlerin satışına başlayan Kasap, taleplere yetişemiyor.

“Başarılı sonuçlarla karşılaştık”
İHA muhabirine konuşan iş adamı Ömer Kasap, kaz yetiştiriciliği konusunda başarılı sonuçlar aldığını belirtti. Dağlarda yetişen kekik ve nane otlarıyla beslenen kazların etinin daha lezzetli olduğunu gözlemlediklerine dikkat çeken iş adamı Kasap, “İki yıl önce kaz çiftliğiyle ilgili bir araştırmaya girdik. Fransa’dan getirdiğimiz yumurtaları Ankara’da civcive çevirdik. Daha sonra civcivleri Van’a getirdik. Van’da iki yıl boyunca bunun araştırmasını yaptık. Van bölgesinde kaz olur mu bunun verimiyle ilgili bir çalışmamız oldu. Bununla birlikte başarılı sonuçlarla karşılaştık. Bölgenin merasının kaz yetiştiriciliği konusunda çok elverişli olduğunu fark ettik. Özellikle dağdaki kekik ve nane otlarıyla hayvanların iyi beslendiğini ve kaliteli etin ortaya çıktığını gördük” dedi.

“İran ve Irak’dan da çok talepler geldi”
İran ve Irak gibi ülkelerden civciv talebinin çok yoğun olduğunu dile getiren Kasap, “Yaklaşık bir yıldır civciv üretimine de geçtik. Mevsimin elverişli olmasına bağlı olarak civcivlerimiz kısa sürede çok güzel gelişiyor. Bu civcivleri de birçok ilimize göndermeye başladık. İran ve Irak’dan da çok talepler geldi. Ancak altyapımız şu an buna müsait olmadığı için yeterince cevap veremedik. Bu kapsamda yüzde 1020 civarında bir civciv üretimimiz oldu” diye konuştu.

“Bölge kaz yetiştiriciliği açısından elverişli”
Bölgenin kaz yetiştiriciliği konusunda oldukça elverişli bir iklime sahip olduğunu ve meraklı olanların kaz çiftliği işine girmesini tavsiye eden Kasap, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İnsanları bu işe yönlendirip ucuz et yedirmeyi amaçlıyoruz. Şu an civcivin tanesi 30 liradır. Bunu alıp beslenildiği zaman bu civciv 5 ay içerisinde 5 kiloya yakın et veren bir kaza dönüşüyor. Böylece ucuz ve kaliteli et yenilecek. Bu yüzden insanların bu işe yönelmesini istiyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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