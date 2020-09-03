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Bakan Yardımcısı Ersoy: “Ülkemiz artık bu işin sonuna gelmiştir” İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 2800 rakımdaki üs bölgesini ziyaret etti

İHA

Bakan Yardımcısı Ersoy: “Ülkemiz artık bu işin sonuna gelmiştir” İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 2800 rakımdaki üs bölgesini ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Türkiye’nin terörle mücadelesine her kesimden aynı kararlılıkla ve aynı samimiyetle destek beklediklerini söyleyerek, “Ülkemiz artık bu işin sonuna gelmiştir. Biz bu toprakların içinde teröristlerin nefes alabileceği hiçbir alan bırakmayacağız” dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi. Van Ferit Melen Havalimanı'nda Vali Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ tarafından karşılanan İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, ilk ziyaretlerini Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına gerçekleştirdi. Karşılama mangası tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin, Asayiş Kolordu Komutanlığı şeref defterini imzalayarak fotoğraf çektirdi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığından helikopterle Çatak ilçesi Belbuka Üs Bölgesi'ne geçti. Üs bölgesinin güvenliğini sağlayan askerlerin mevzilerine giden Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin ile beraberindekiler, askerlerle sohbet ederek moral verdi. Üs bölgesindeki kuleler, yaşam alanları ve inşaat bölümlerinde incelemede bulunan yetkililer, yüklenici firma yetkilisinden bilgi alarak ziyaretlerini tamamladı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Belbuka Üs Bölgesi'nin çok stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Van’ın güneyinin ve güney batısının en zirvesinde 2800 rakımlı tepesinde güçlü devletimizin yaptığı Belbuka Üs Bölgesi'ni ziyaret ettik. Değerli Valimiz, Jandarma Genel Komutanımız, Asayiş Kolordu Komutanımız, diğer komutanlarımız ve ilgili arkadaşlarımızla birlikte bu zirveye yapılan muhteşem eseri hep birlikte gördük. Bu üs bölgesini yaparak teröristlerin kış üstlenmesi olarak en yoğun ve rahat bir şekilde kullandıkları bir alanı da tamamen kapattık. Devletimiz inisiyatifi tümüyle ele geçirmiş durumda. Terörle mücadelemiz, devletimizin her kademesinin güçlü bir inancı ve desteğiyle ülkemizin her alanında devam ediyor. Bu kararlı duruş sayesinde bugün artık ne halkımıza, ne üreticilerimize, ne de çiftçilerimize kapalı bir köyümüz bir mezramız ne de bir yaylamız yok. Bütün alanları milletimizin hizmetine sunduk. Psikolojik olarak da artık onlara gidebilecekleri, kaçabilecekleri hiçbir delik olmadığını gösterdik. Türkiye’nin terörle mücadelesine her kesimden aynı kararlılıkla ve aynı samimiyetle destek bekliyoruz. Ülkemiz artık bu işin sonuna gelmiştir. Biz bu toprakların içinde teröristlerin nefes alabileceği hiçbir alan bırakmayacağız. Bugün artık tükenme noktasına gelmiş bir terör örgütünün son kalıntılarına da çağrımız elbette ki teslim olmaları şeklindedir. Teslim olsunlar, hiç kimseyi öldürmek istemiyoruz. Ama bu topraklarda devletine isyan eden hiçbir terörist unsuru da barındırmak istemiyoruz. Onlara da müsaade etme şansımız yok. Ya bu kış gelene kadar hepsi etkisiz hale gelecekler ya da teslim olacaklar. Hem kendilerine yazık etmeyecekler hem de ailelerini üzmeyecekler” dedi.
Bölgede görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür eden Ersoy, “Kahraman güvenlik görevlilerimiz, jandarmamız, polisimiz, özel harekatımız, güvenlik korucularımız, komandolarımız, Mehmetçiğimiz hepsi devletinin bu inancını, azmini ve kararlılığını görüyor. Bunu gördükçe her zamankinden çok daha moralli ve heyecanlı şekilde bu mücadeleyi olağanüstü fedakarlıklarla sürdürüyorlar. Milletimiz 40 yıldır devam ettirdiği bu mücadelede, tarihi yazmak üzere bir noktaya geldi. Bu tarihi yazacak olanlarda elbette bir tarafta bizi destekleyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu başta olmak üzere siyasi iradeyse, diğer tarafta da kahramanlarımızın fedakarlığı, azmi ve kararlılığıdır. Allah hepsinden razı olsun, Allah ayaklarına taş değdirmesin” şeklinde konuştu.
Buradaki incelemelerini tamamlayan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, helikopterle Van’a, Van’dan da Hakkari’nin Yüksekova ilçesine geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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