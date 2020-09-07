Oto Sanayi Sitesi’nin yolları yepyeni oldu

Van Büyükşehir Belediyesi, Oto Sanayi Sitesinin yenilenen yollarında çizgi çalışması yaptı.

Van’da uzun yıllardır çözüm bekleyen birçok cadde ve sokağın yenileme çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, Oto Sanayi Sitesi’nin kullanılamaz durumdaki ana yollarında da tamamen sıcak asfalt serimi yaparak kullanıma sundu. Asfalt seriminin ardından sarıbeyaz çift renk yol çizgi boyama işlemleri de tamamlandı. Modern bir görünüme sahip olan yollar ile yıllanmış yol çilesi de sona ermiş oldu. Öte yandan yine Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından Beyüzümü Mahallesinde asfalt çalışması tamamlanan yol güzergâhları da sarıbeyaz çift renk ile boyandı.

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