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Van'daki olimpik yüzme havuzunda sosyal mesafeli eğitim

DHA

Van'daki olimpik yüzme havuzunda sosyal mesafeli eğitim


Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı olimpik kapalı yüzme havuzundaki kapasite pandemi nedeniyle yüzde 40'a düşürülürken, havuza gelen öğrenciler, kapıda dezenfektan kullanıp, ateş ölçerle karşılanıyor. 
Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde hizmet veren Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı kapalı olimpik yüzme havuzu, Covid-19 kısıtlamaları kapsamında 16 Mart tarihinde geçici olarak kapatılmıştı. Sağlık Bakanlığı´nın yayınladığı kurallara uygun şekilde dezenfekte edilen ve temizlenen havuzlar, 11 Ağustos'ta yeniden hizmete açıldı.  
'SOSYAL MESAFE KURALINA GÖRE YÜZÜYORLAR'
Geçen yıl 2 bin öğrencinin geldiği havuzdaki kapasite pandemi nedeniyle yüzde 40'a düşürülürken, havuza gelen öğrenciler, kapıda dezenfektan kullanıp, ateş ölçerle karşılanıyor. Olimpik yüzme havuzunda, 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde fiziki mesafe kuralı belirlendi. Pandeki öncesi 15 öğrencinin aynı anda yüzdüğü bir kulvarda, şu an sadece 6 öğrenci yüzebiliyor.
Soyunma odalarında sosyal mesafeye dikkat edilirken, dolaplar her kullanımdan sonra temizleniyor. Temas riskini artırması sebebiyle ise havuzlarda uzun süre kalınmasına izin verilmiyor. Hijyen bakımından üst düzey önlemlerinin alındığı havuzlara aylar sonra ilk dalışı yapan gençler, sosyal mesafe kuralına göre doyasıya yüzmenin tadını çıkardı.
'HAVUZDA, AYNI ANDA ANCAK 60 ÖĞRENCİ YÜZEBİLİYOR'
Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, yaz sporları ve 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi kapsamında çocuklara yüzme eğitimleri verildiğini söyledi.
İnanç, "Bunun yanında performans sporcularımıza eğitim faaliyetlerimiz devam etmektedir. Akşam saatlerinde de yetişkinlere yönelik bayanlara ayrı, erkeklere ayrı seanslarımız var. Malumunuz pandemi sürecinde bir süre tesisimizi kapalı tutup, çocuklarımız maalesef bir süre bu branştan uzak kaldılar. Normalleşme süreci ile birlikte faaliyetlerimize tekrar başladık. Ancak bu faaliyetler eskisi gibi değil. Daha önceki yıllarda her bir kulvarda en az 15 öğrenciyi antrenör ve cankurtaranlar tarafından eğitime tabi tutuyorduk. Fakat gelinen süreçte bu pandemi kuralları gereği 50 metrelik olan tam olimpik havuzumuzda her bir kulvarda en fazla 6 öğrenci yüzebiliyor. Pandemi nedeniyle havuzdaki 10 kulvarda aynı anda toplam 60 sporcuya ancak eğitim verebiliyoruz. Daha önceki süreçte aynı anda 250-300 öğrenciye eğitim verebiliyorduk. Haftanın belirli günlerinde, belli program ve gruplar halinde öğrenci, sporcu ve gencimizi bu sporla buluşturmaya gayret ediyoruz. Her yıl yaz aylarında yaklaşık 2 bin-2 bin 500 çocuğumuza yüzme eğitimi veriyorduk. Bu yıl pandemi nedeniyle bu rakam aşağıya düştü. Şu an kayıtlı 800 sporcu var. Haftanın 6 günü seanslar halinde burada sosyal mesafe kuralına göre yüzme eğitimi görüyor. Bu konuda bazı velililerimizin hala birtakım tedirginleri olduğu için çocuklarını gönderemiyorlar. Umut ediyoruz bir an önce bütün insanlık aleminin üzerinde bu vaka ile ilgili problemler kalkar ve biz de eski günlerimize kavuşuruz" dedi.
'ÖĞRENCİLERE PSİKO-SOSYAL DESTEKLER VERİLİYOR'
Pandemi sürecinde çocukların uzun süre evlerinden dışarı çıkmadığını söyleyen İnanç, "Çocuklar enerjik ve hareketli. Bu kadar enerji dolu yaş grubunu içeride tutmak büyük sıkıntılar yaratıyor. Bu çocukların psikolojisi, haylazlıkları aileyi de sıkıntıya sokuyor. Dolayısıyla bu yarı normal süreciyle beraber çocukların dışarı çıkması, özellikle bu tür etkinlik ve aktiviteler, çocukların deşarj olması bizi mutlu ediyor. Burada 5 antrenör ve 7 cankurtaranımız sadece yüzme adına değil, diğer taraftan da çocukların psiko-sosyal yönünde de destekler sunuyor" diye konuştu.
'PANDEMİ ÖNCESİ 2 BİNİN ÜZERİNDE ÖĞRENCİMİZ VARDI'
Yüzme antrenörü Nurşen Kırabalı ise, pandemiden dolayı birçok çocuğun psikolojik sıkıntılar yaşadığını belirtti. Aileleri arayarak bu konuda rahat olmalarını bildirip bilgi verdiklerini anlatan Kırabalı, "Onlara belirli kurallar çerçevesinde eğitimler verdiğimizi söylüyoruz. Bazı velilerimiz hala tedirgin oldukları için çocuklarını gönderemiyor. Pandemi öncesi 2 binin üzerinde öğrencimiz vardı. Ama şu an bizim grupta 100 öğrenci eğitim görüyor. Burada 5 antrenör ve 6 cankurtaran görev yapıyoruz. Bakanlıktan gelen resmi yazı doğrultusunda 11 Ağustos'ta kursumuzu başlattık. Her kulvarda 3 öğrenci ve her antrenöre 6 öğrenci olacak şekilde eğitimlerimize başladık. Önceliğimiz 2 yıldır buraya gelen çocuklarımızla başladık derslerimize.  Buraya gelen öğrencilerin kapıda ateşleri ölçülüyor. Sonra dezenfekte veriliyor. Soyunma odalarında zorunlu duşlar kullanılıyor. Burada sosyal mesafe kuralı uygulanıyor. Duş alan öğrenciler, havuzda sosyal mesafeye göre yüzüyor. Performans sporcuları orta kulvarlara yerleştiriyoruz. Uzun bir aradan sonra çocuklarda tekrar havuza gelmenin heyecanı var. Sayı az olduğu için bazı çocuklar çok üzüldü. Ama zamanla alıştılar" dedi.
2012 yılında hizmete açılan, 50 metre uzunluğu, 25 metre genişliği, 3 metre derinliği ve 2,5 metrelik 10 kulvarı bulunan olimpik yüzme havuzunda, her yıl yaz boyu farklı okullardan öğrencilere yüzme eğitimi veriliyor. Dünyanın en büyük sodalı gölü ve 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanıyla da Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü'nde daha rahat yüzülmesi ve burada zaman zaman meydana gelen boğulmalara karşı cankurtaranlık yapılmasına yönelik eğitimler verilirken, geçen yıl havuza gelen 5 ile 14 yaş grubu arası, yaklaşık 2 bin öğrenciye haftanın 6 günü yüzme eğitimi verildi. DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2020-09-08 08:23:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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