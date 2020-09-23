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Vanlı atlet Nevin İnce olimpiyat şampiyonluğuna bilendi Milli Antrenör Münir Akkoyun: “Hedefimiz olimpiyatlarda bütün dünyaya İstiklal Marşı’nı okutmaktır”

İHA

Vanlı atlet Nevin İnce olimpiyat şampiyonluğuna bilendi Milli Antrenör Münir Akkoyun: “Hedefimiz olimpiyatlarda bütün dünyaya İstiklal Marşı’nı okutmaktır”

Romanya’da 1920 Eylül tarihleri arasında yapılan Balkan Atletizm Şampiyonası'nda üçüncü olan Vanlı atlet Nevin İnce, hedefinin olimpiyatlarda derece yapmak olduğunu söyledi.
Daha önce U20 Balkan Salon Şampiyonası'nda üçüncü olup yarış içinde ayağının çizgiyi geçmesi sonucunda diskalifiye edilen Vanlı atlet Nevin İnce, 7 Mart 2020 tarihinde ise İstanbul'da yapılan Balkan International U18 Indoor Athletic Match Şampiyonası'nda spor kariyerine bir başarı daha ekleyerek, 800 metre yarışında 2.11.01'lik derecesiyle Balkan şampiyonu olmuştu. 1920 Eylül tarihleri arasında Romanya’da düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası'nda üçüncülük elden eden İnce, memleketi Van’da sevgiyle karşılandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine katılan Nevin İnce, burada İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 20 Eylül tarihleri arasında U23 Balkan Şampiyonası'na katıldığını hatırlatarak, “Romanya’da yapılan yarışmada 400 metre koştum. 55 ve 94’lük bir derecem oldu ve üçüncü oldum. Gururlandırdım, sevindim. İnşallah diğer yarışmalarda en iyi derecemi koşarım. Ben bu anlamda hiçbir zaman beni yalnız bırakmayan Van Valimiz Mehmet Emin Bilmez’e, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Nevzat İnanç’a ve antrenörlerim Mehmet Akkoyun, Münir Akkoyun ve Nihat Akkoyun’a teşekkür ediyorum” dedi.

“Hedefimiz olimpiyatlarda bütün dünyaya İstiklal Marşı’nı okutmaktır”
Milli antrenör Münir Akkoyun ise bu başarının ışığını, İstanbul’da yapılan U20 Balkan Şampiyonası'nda hissettiklerini vurgulayarak, “Kızımız daha 2004 doğumlu yani 16 yaşında. Böyle çok eskilere dayanan büyük bir organizasyonda ülkemizi temsil edip kendinden 10 11 yaş büyük sporcularla yarışıp, kürsüye çıkması, gelecek adına büyük umutlar vaat etmekte. Hedefimiz gelecek yıl yapılması planlanan çocuk olimpiyatlarında ülkemizi temsil edip, bütün dünyaya İstiklal Marşımızı okutmaktır. Bu konuda desteklerini bizden esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Nevzat İnanç başta olmak üzere, İpekyolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Sancar, Şube Müdürümüz Yalçın Özdemir’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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