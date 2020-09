Kaymakam Aslan’dan taraftar sokak esnafına ziyaret

Van’ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

İlçedeki vatandaşlarla mahalle toplantılarında bir araya gelen Kaymakam Aslan, vaktinin büyük bir bölümünü de esnaf ziyaretine ayırıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapanan işyerleri, 1 Haziran’dan itibaren faaliyetlerine yeniden başlarken, Başkan V. Aslan da o günden bu yana ziyaretlerine devam ediyor.



“Esnafın görüş ve önerilerini dinledi”

Başkan Vekili Aslan, bu kez Maraş Caddesi üzerinde bulunan lokantaların ve kahvehanelerin bulunduğu ‘Taraftar Sokak’ esnafını ziyaret etti. Sokak esnafına hayırlı işler dileyen Başkan Vekili Aslan, sohbet ettiği esnafın görüş ve önerilerini dinledi. Çarşıda alışveriş yapan esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe, hijyen konularında da uyarılarda bulunan Kaymakam Aslan, “İlgili birim müdürlerimizle beraber Taraftar Sokak esnafımızı ziyaret edelim dedik. Esnafımız özellikle kış aylarda problem yaşıyor. Bizde bu problemlere çözüm arayacağız. Korona virüs salgını esnafımızın iş hacmini düşürmüş. İnşallah, bu hastalıktan tamamen kurtuluruz. Hayat normale döner. Esnafımız, ekonominin can damarı. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de esnafımızın yanında oluyoruz. Bütün esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.



"Sokak esnafından teşekkür"

Yapılan ziyaretten memnun olduklarını belirten sokak esnafı, "Esnaflar olarak zor dönemler geçiriyoruz. Bu zor dönemde verilen her destek bizim için değerlidir. Taleplerimizi kaymakam beye aktardık. Kış ayları gelmeden bu talepler gerçekleştirilirse memnun oluruz. İpekyolu Belediyesine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.