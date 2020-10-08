Van’da 1 kilo 274 gram eroin ile 302 gram metamfetamin ele geçirildi

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VanBitlis karayolu üzerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde 1 kilo 274 gram eroin ile 302 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından VanBitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Jandarma Asayiş ve Yol Kontrol Nokatası'nda şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramda yolculardan birinin çantasında 1 kilo 274 gram eroin ile 302 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla tahkikatın devam ettiği belirtildi.

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