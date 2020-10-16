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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Vekili Aslan çalışmaları denetleyip vatandaşlarla bir araya geldi

İHA

Başkan Vekili Aslan çalışmaları denetleyip vatandaşlarla bir araya geldi

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, belediye tarafından yapılan çalışmaları inceleyerek mahalle sakinleriyle bir araya geldi.
İlçe genelinde esnaf, mahalle ve aile ziyaretlerine devam eden Başkan Vekili Sinan Aslan, ilk olarak yapımına başlanan Bostaniçi Eğitim Köşkünde incelemelerde bulundu. Belediye Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından yaklaşık 3 ay önce projesi yapılan, ilçenin en büyük ve en kalabalık merkez mahallerinden olan Bostaniçi’nde kadınların, gençlerin ve öğrencilerin aktif bir şekilde kullanabileceği ‘Eğitim Köşkü’nü inceleyen Aslan, ilgililerden bilgi aldı.

"Eğitim köşkleri gençlerimiz için çok önemlidir"
Çalışmaların geldiği son aşamayla ilgili Plan Proje Müdürlüğü çalışanlarından bilgi alan Başkan Vekili Aslan, "Eğitim köşklerimiz gençlerimiz için çok önemlidir. İlçemizin hiçbir yeri kötü bir şekilde, hizmetten uzak bir şekilde anılsın istemiyoruz. Bu yüzden mimarisiyle köşkü andıran eğitim merkezleri açıyoruz. Bostaniçi eğitim köşkümüzde inşa çalışmalarımız kısa süre önce başladı. Bu sürede arkadaşlarımız önemli bir aşama kaydetmiş. Eğitim merkezinde kadınlara ve gençlere; geniş, ferah, sınıf ve atölyelerle, etüt merkezi ile hizmet vereceğiz. Çalışmalarda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Aslan vatandaşları dinledi
Bostaniçi Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Vekili Aslan, burada vatandaşları dinledi. İpekyolu Belediyesi ek hizmet binası önünde vatandaşlarla buluşan Aslan, belediye tarafından yapılan hizmetleri anlatarak, vatandaşlardan gelen talep, istek ve önerileri dinledi. Gerçekleşen toplantıda belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, VEDAŞ, VASKİ, AKSA doğalgaz yetkilileri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ve muhtar Celalettin Tuygun da hazır bulundu.

“Sorunlara çözüm üretmeye çalışıyoruz”
Mahalle sakinleri; aydınlatma, internet alt yapısı ilgili sorunlarının olduğunu belirtirken, Bostaniçi Mahallesi’ndeki bazı sokaklara da MOBESE kamera kurulmasını istedi. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan da, her mahallenin kendine has sorunlarının olduğunu ve bu sorunları çözmek için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade ederek, "Bugün hem muhtarımızın davetlisi olarak hem de hemşehrilerimizle birebir konuşmak için Bostaniçi Mahallesi’nde bulunmak istedik. Toplantılarımızda belediyeden ve kaymakamlıktan birçok müdür de hazır bulunuyor. Dile getirdiğiniz, bizimle olan bütün problemleri, sorunları, istek ve talepleri birim arkadaşlarımızla konuşuyoruz, çözüm üretmeye çalışıyoruz. Örneğin bazı sokaklarda internet altyapısı, elektrik yok diyorsunuz. Bu konuların direk olarak muhatabı biz değiliz. O yüzden toplantılarımızda artık ilgili kurumlardan da arkadaşlarımız yer alıyor. Verdiğimiz sözleri gerçekleştirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Ortak akılla ilçemizi yönetmek adına bu tür buluşmaları önemsiyoruz" diye konuştu.
Mahalle sakinleri gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyet duyarak Başkan Vekili Aslan'a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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