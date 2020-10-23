Erciş’te Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin temeli atıldı

– Van’ın Erciş ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin temel atma törenini gerçekleştirildi.

Vanyolu Caddesi’ndeki Eski Devlet Hastanesinin bulunduğu alana yapılacak olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin temel atma töreni Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili M. Emin Bilmez, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, ilçedeki siyasi parti temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Temel atma töreninde konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili M. Emin Bilmez, Erciş’in hizmetlerin en güzeline layık olduğunu belirtti. Hem Erciş’e hem de çevresindeki diğer ilçelere hizmet verecek olan bu yatırımın hayırlı olması dileklerinde bulunan Vali Bilmez, “Başta bu hastane olmak üzere sağlık alanındaki diğer yatırımlarla kentimize ve ilçemize katkı sunan, bu güzel hizmetlerin gelmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sağlık Bakanımız, milletvekillerimiz, Kaymakamımız ve Sağlık İl Müdürümüze teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yaptığı konuşmada AK Parti’nin yapmış oldukları hizmetlerden Erciş’in de nasibini aldığını belirten AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas,”8 bin metrekare alan üzerine bin 500 metrekarelik ve 5 katlı olan 32 ünitlik diş hastanemiz modern ve depreme dayanıklı olarak inşa ediliyor. Erciş’e yakışacak ve bölgeyi ayağa kaldıracak bu yatırımın Ercişimize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından “Ya Allah, Bismillah” denilerek 32 Ünitlik Erciş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin temeli için ilk beton döküldü.

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