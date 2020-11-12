Van'da PKK'nın sığınağında mühimmat ve el bombaları ele geçirildi



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta silah, mühimmat, el bombaları, amonyum nitrat ve malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Terazin ve Govik Mahallelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyorda, tespit edilen sığınak ve barınaklarda arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 PK makinalı tüfek, 1 RPG-7 roketatar silahı, 50 kilogram amonyum nitrat, 14 el bombası, bir miktar roketatar mühimmatı, çok sayıda piyade tüfeği fişeği ve bir miktar malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler uzman ekiplerce kontrollü bir şekilde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-11-12 19:27:33



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