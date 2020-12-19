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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evde kalanlara sokakta moral konseri

İHA

Evde kalanlara sokakta moral konseri

– Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü lider ve gönüllü gençlerinden oluşan müzik kulübü, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlara konser verdi.
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İpekyolu Gençlik Merkezi lider ve gönüllü gençlerinden oluşan müzik kulübü; sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek, destek olmak için sokakta kurdukları ses düzeneği ile konser düzenledi. İpekyolu Gençlik Merkezi lider ve gönüllü gençlerinden oluşan müzik kulübü tarafından Halilağa Mahallesi Gölbaşı 1. Sokak ile Alipaşa Mahallesi Suvaroğlu Caddesinde ikamet eden mahalle sakinlerine konser verdi.
Konser ile ilgili açıklamada bulunan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, pandemi sürecinin başladığı günden bu güne değişik alanlarda Van halkına hizmet etmeye çalıştıklarını ifade ederek, “Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı dönemlerde sokak konserleri ile evlerinde kalan vatandaşlarımıza bir nebze olsun motivasyon desteği vermeye çalışıyoruz. Uzun süre evde kalan vatandaşlarımızın hareketsiz kalmalarını engellemek adına onları balkonlara davet edip, onlara bir takım sportif hareketlerle hareketlilik kazandırma çalışıyoruz. Bu günde gençlik merkezimizin gönüllü gençleri, müzisyenleri ile toplu konutun olduğu, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde bu sokak konseri ile vatandaşlarımıza hizmet sunmaya gayret ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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