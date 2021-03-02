Düşük riskli Van'da 310 bin öğrenci yüz yüze eğitime başladı, ders zilini vali çaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düşük riskli Van'da 310 bin öğrenci yüz yüze eğitime başladı, ders zilini vali çaldı

DHA

Düşük riskli Van'da 310 bin öğrenci yüz yüze eğitime başladı, ders zilini vali çaldı


Behçet DALMAZ/ VAN,(DHA)KORONOVİRÜS risk haritasında, düşük riskli iller arasında yer alan Van'da yüz yüze eğitim başladı. İpekyolu ilçesindeki Özgün Coşkun Haydaroğlu İlk ve Ortaokulu'nda  düzenlenen 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı yarıyıl açılış töreninin ilk ders zilini, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Blimez çaldı. Vali Bilmez, çocukların sürekli okula gitmesi ve iş yerlerinin açık olabilmesi için Vanlı vatandaşların bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da pandemi kurallarına uyumaları gerektiğini söyledi. 
Koronavirüs nedeniyle uzun bir süredir okullarından uzak kalan öğrenciler, bugün itibari ile okullarına, öğretmen ve arkadaşlarına kavuştu. Van'da  yüz yüze eğitimin başladığı okullardan biri olan İpekyolu ilçesindeki Özgün Coşkun Haydaroğlu İlk ve Ortaokulu'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenciler tören katılıp İstiklal Marşı'nı okudu.Törene katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı okuyup, heyecanlarına ortak oldu.
Kent genelinde 310 bin öğrenci ders başı yaparken, bu kapsamda, okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okulları tam zamanlı yüz yüze eğitime kademeli normalleşme ile başladı. Birleştirilmiş sınıflı okullar, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerlerdeki okullar yüz yüze eğitime tam zamanlı devam edecek. İlkokullar 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün de uzaktan eğitim alacak. Ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıflar 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim alacak. Ortaokul 8'inci sınıflar haftada 12 ile 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitim alacak. Hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda haftada 2 gün seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alacak. 12'nci sınıflar haftada 16-24 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alacak. 
Ders zili çalan Vali Bilmez sınıflarda dersbaşı yapan öğrencilerle bir araya gelip, sohbet etti ve kitap okuyan öğrencileri dikkatle dinledi. 
'ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİMİZ BİRBİRLERİNİ ÇOK ÖZLEMİŞLER'
Van genelinde 310 bin öğrencinin kademeli normalleşme süreci ile birilkte haftada iki gün olacak şekilde yüz yüze eğitime başladığını söyleyen Vali Bilmez, "Bugün itibariyle 1400'ün üzerindeki okulumuzda 310 bin öğrencimiz uzun bir aradan sonra tekrar okullarıyla buluştu ve eğitime başladılar. Belli sınıflar tam gün ama diğer sınıflar yüz yüze eğitim 2 gün olacak. 3 gün de uzaktan eğitim alacaklar. Bütün okullarımız eğitim-öğretime hazır durumda. 19 bin öğretmenimiz, öğrencileri bugün okullarında beklemekte. İlk kez çocuklarımız okullarını ciddi anlamda özlemeye başladılar. Aynı şekilde öğretmenlerimiz de öğrencilerini özlemişlerdi. Bugün onların buluşmasına tanık olduk. İnşallah mavi olan kentimizin rengini bundan sonra hep mavi tutacağız" dedi.
'YASAKLARA UYALIM, VANIMIZIN MAVİ RENGİNİ DAİM KILALIM'
Vali Bilmez, çocukların sürekli okula gitmesi ve iş yerlerinin açık olabilmesi için Vanlı vatandaşların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da pandemi kullarına uymaları gerektiğini belirterek," Maske, mesafe ve temizlik konusunad dikkatli olunması gerekir. Son dönemdeki olaylarınız büyük bir kısmı gizli yapılan taziyelerden tekrar kaynaklandığını tespit ettik. Taziye konusunda lütfen yasaklara, kurallara uyalım. Vanımızın mavi rengini daim kılalım "diye konuştu.
Uzun bir aradan sonra okullarına ve öğrenmenlerine kavuşan öğrenciler de, çok heyecanlı olduklarını, çok özledikleri öğretmenleri ile okullarına başladıklarını söyledi. 
DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-03-02 11:42:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üzümlü Sınır Kapısı’nın açılması Vanlı turizmcileri sevindirdi
YEREL HABERLER Üzümlü Sınır Kapısı’nın açılması Vanlı turizmcileri ...
İran sınırında donmuş erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER İran sınırında donmuş erkek cesedi bulundu
Van’da öğrencilerin yüz yüze eğitim sevinci Birinci sınıf öğrencisi Sevgi Dursun’dan korona virüs uyarısı: “Herkes maske, mesafe ve temizliğe uysa dünya çok temiz olur ve korona virüs olmaz”
YEREL HABERLER Van’da öğrencilerin yüz yüze eğitim sevinci Birinci ...
İran sınırında donmuş erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER İran sınırında donmuş erkek cesedi bulundu
Erciş, kar yağışıyla bembeyaz oldu
YEREL HABERLER Erciş, kar yağışıyla bembeyaz oldu
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
(Özel) Van Urartu Müzesinden ‘online müze’ hizmeti
YEREL HABERLER (Özel) Van Urartu Müzesinden ‘online müze’ hizmeti
Van’da Yeşilay Haftası kutlanıyor
YEREL HABERLER Van’da Yeşilay Haftası kutlanıyor
PKK'nın, yemeğine ilaç katarak dağa kaçırdığı kızına 'teslim ol' çağrısı yaptı
YEREL HABERLER PKK'nın, yemeğine ilaç katarak dağa kaçırdığı kızına ...
Gürpınar'da ‘Görsel Sanatlar ve Spor Atölyesi’ açıldı
YEREL HABERLER Gürpınar'da ‘Görsel Sanatlar ve Spor Atölyesi’ açıldı
Van’da eğitim öğretimin çerçevesi belirlendi
YEREL HABERLER Van’da eğitim öğretimin çerçevesi belirlendi
Şehit ailesi unutulmadı
YEREL HABERLER Şehit ailesi unutulmadı
Van'da kontrollü normalleşme süreci ile birlikte eğitim-öğretimin çerçevesi de belirlendi
YEREL HABERLER Van'da kontrollü normalleşme süreci ile birlikte ...
Van’da eğitim öğretimin çerçevesi belirlendi
YEREL HABERLER Van’da eğitim öğretimin çerçevesi belirlendi
VASKİ yapılandırma nedeniyle bu gece saat 24.00'e kadar açık
YEREL HABERLER VASKİ yapılandırma nedeniyle bu gece saat 24.00'e ...
Restoran ve kafeler normalleşmeye hazır
YEREL HABERLER Restoran ve kafeler normalleşmeye hazır
Van'da gizli taziyeler, vakaları artırdı
YEREL HABERLER Van'da gizli taziyeler, vakaları artırdı
Gizli kurulan taziyeler vaka sayısını attırdı
YEREL HABERLER Gizli kurulan taziyeler vaka sayısını attırdı
Vali Bilmez, taziyelerden dolayı vaka sayısının arttığını duyurdu
YEREL HABERLER Vali Bilmez, taziyelerden dolayı vaka sayısının ...
Korona virüsü yok eden cihaz Van’dan 4 ülkeye ihraç edildi Korona virüsü 99,9 yok eden dezenfekte cihazına yoğun talep var
YEREL HABERLER Korona virüsü yok eden cihaz Van’dan 4 ülkeye ihraç ...
Model uçak yapan Vanlı kızlar, Teknofest kampına davet edildi
YEREL HABERLER Model uçak yapan Vanlı kızlar, Teknofest kampına ...
Kaymakam Türkman’dan okul ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakam Türkman’dan okul ziyareti
Gürpınar Belediyesi Çocuk Meclisi Kuruldu
YEREL HABERLER Gürpınar Belediyesi Çocuk Meclisi Kuruldu
VASKİ, kar kış demeden hizmete devam ediyor
YEREL HABERLER VASKİ, kar kış demeden hizmete devam ediyor