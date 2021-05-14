(Özel haber) Jandarmadan kaçak balık avcılarına ‘Termal dronelu’ takip

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri, karadan, dereden ve havadan gece görüşlü termal drone ile kaçak balıkçıları takip ediyor.

Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin engel tanımayan zorlu yolculuğu devam ediyor. Yumurta bırakmak için tatlı suya çıkan inci kefali balığının avlanması 15 Nisan 15 Temmuz tarihleri arasında yasak uygulanırken, bu yolculukta eşsiz bir görüntü sergilerken, kaçak avcıların hedefi haline gelmemesi için Van Valiliği öncülüğünde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), İl Jandarma Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sıkı önlemler alınıyor. İnci kefalinin yoğun olarak göç ettiği yaklaşık 5 kilometre mesafesi olan Erciş ilçesindeki Deli Çay ile 23 kilometre yol kat ederek Muradiye ilçesi balık bendine geliyor. Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Edremit Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Muradiye Merkez Karakol Komutanlığı, Muradiye Emniyet Müdürlüğü ve Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, havadan, karadan ve gölden kaçak avcılar geçit vermiyor. Bendimahi Çayında kaçak avcılığın yapıldığı ihbarı alan Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. Muradiye Kaymakamı Erkan Savar, beraberinde Muradiye İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Evren Kaptan, Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş ve Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü ibrahim Aslanbay ile ihbarın olduğu bölgeye gitti. Ekipler, Bendimahi Çayı’nda 2 torba içerisinde 150 kilogram ölü, 30 kilogram canlı inci kefali balığına ve 1 adet serpme ağına el koydu. Balıklar imha edilirken, el konulan av araçları kamuya geçirilmek üzere yedi emine teslim edildi. Kaymakam Erkan Savar ve beraberindekiler, 4 kilometre mesafesi olan ve yaklaşık 25 dakika da havada kalabilen gece görüşlü termal drone Bendimahi Çayı’nda yapılan denetimleri takip ederek yetkililerden bilgi aldı.



"Kutsal göç yolculuğunda olan inci kefallerinin korunması adına bu önlemlerle çok daha iyi netice alacağız"

Alınan tedbirlerle ilgili açıklama yapan Muradiye Kaymakamı Erkan Savar, “Şu anda Muradiye Bendimahi Çayı üzerinde kaçak inci kefali avlanmasına karşın ekiplerle beraber denetimdeyiz. Tabu bu denetimlerimizde jandarmamıza ait gece görüş dronu ile de destek verilmekte. Bu da gece geniş bir sahada yapılan kaçak avcılığı önleme adına çok iyi bir gelişme oldu. Jandarma ekiplerimiz gece boyunca hem korucularımızla sabit noktalarda nöbet tutarken, ara arada gece görüş dronlarla kaçak avcılığın önüne geçmeye çalışıyoruz. İnşallah bu sene kutsal göç yolculuğunda olan inci kefallerinin korunması adına bu önlemlerle çok daha iyi netice alacağız. Vatandaşlarımızda bu konuda daha da bilinçliler. İnci kefalinin neslinin sürdürülebilmesi açısından korunması gerektiği konusunda da müthiş bir bilinç var. İnşallah hep beraber Vanlılar olarak, Van Gölü’müzün geleceği olan inci kefalinin korunmasını birlikte sağlayacağız” dedi.

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