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Van’da 306 kilo 845 gram eroin ele geçirildi Kavun yüklü kamyonetin tavanındaki eroin ‘Rexo’nun hassas burnuna takıldı

İHA

Van’da 306 kilo 845 gram eroin ele geçirildi Kavun yüklü kamyonetin tavanındaki eroin ‘Rexo’nun hassas burnuna takıldı

Van’da polis tarafından narkotik köpekleri ile birlikte düzenlenen iki ayrı operasyonda 306 kilo 845 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince müşterek yapılan çalışma neticesinde ilimiz Edremit ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta narkotik madde arama köpeği ‘Rexo’ ile birlikte yapılan aramada 455 paket halinde toplam 256 kilo 30 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ilimiz İpekyolu ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta narkotik madde arama köpeği ‘Magnum’ ile birlikte yapılan aramada ise 99 paket halinde toplam 50 kilo 815 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. İki ayrı olayda toplam 306 kilo 845 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak N.Ç. ve R.Y. isimli şahıslar, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek’ suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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