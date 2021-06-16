Van'da, güvenlik korucuları ve çocuklarına 14 bin 500 kitap dağıtıldı



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da, İl Jandarma Komutanlığı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle, çocuklara okuma alışkanlığı ve kitap okuma sevgisinin kazandırılması için 5 bin 496 güvenlik korucusu ve çocuklarına 14 bin 500 kitap dağıtıldı. İlk dağıtım Van Valisi ve Büşükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in katılımıyla yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve DAKA işbirliğiyle geliştirilen proje kapsamında, Van ve ilçelerinde görev yapan güvenlik korucuları ve çocuklarına okuma alışkanlığını geliştirmek ve kitap okuma sevgisinin kazandırılması için kitap dağıtıldı. Proje ile birlikte kent merkezi ve ilçelerinde görev yapan 5 bin 496 güvenlik korucusu ve ailelerine 14 bin 500 kitap dağıtımı gerçekleştirildi. İlk kitap dağıtımı ise, İl Jandarma Komutanlığı'nda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksek Yiğit'in katıldığı programla çocuklara teslim edildi.

'CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

'İstiklalden İstikbale Ööncü Ööğretmenler, Öncü Ööğrenciler', İstikbal´den İstikbale Öncü Kadınlar', 'Direnişten Dirilişe İstiklal Marşı Yolculuğu' gibi kitapları alan güvenlik korucuları çocukları, projeyi başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bu proje kapsamında kendilerine kitap dağıtan yetkililere teşekkür etti.

Vali Bilmez, İl Jandarma Komutanlığı'nın DAKA ile yaptığı proje kapsamında, korucu ve çocuklarına kitap okuma alışkanlığını edindirmeyi amaçlayan projenin startını verdiklerini belirterek, "Çocuklarımıza hem tarihimizi, hem kültürümüzü, hem milli ve manevi değerlerimizi anlatacak kitaplar dağıtıldı. İnşallah çocuklarımız, kitap okuma alışkanlığı edinmede bu projenin ciddi bir katkısı olur. Projeye destek DAKA Genel Sekretliğimize, Jandarma Komutanlığımıza ve Korucular Birliği Federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Projede görev alan bu gençleri de tebrik ediloruz" dedi.

'YAŞADIĞINIZ COĞRAFYAYI SEVİN, YAŞLILARIN SÖZÜNÜ DİNLEYİN'

Çocuklara kitap okumayı tavsiye eden Vali Bilmez, "Kendimizi yetiştireceğiz, farklı kaynaklardan okuyacağız ve çevremizdekilere de faydalı olacağız. Kendi kültürümüzü, tarihimizi bileceğiz. Ailenizden yaşayan yaşlılarda da fırsat bulursanız, onların sözünü dinleyin ve konuşturun. Bu yörenin geçmişini onlardan daha güzel öğrenebilirsiniz. Ama o da yetmiyor. Kitap okumakta da fayda var. Yaşadığımız coğrafyayı da sevmemiz lazım. Sadece insanlara değil, diğer canlılara da saygı göstermemiz lazım. Bütün çöpleri Van Gölü'ne atarsak göldeki balığın yaşam alanı kalmayacak. Hani diyorlar yeryüzünde sinek biterse, 4 yıl sonra hayat biter. Çünkü bitkinin tuzlanmasını sağlayan sinektir. Bir sürü zararının yanında faydası da var. Çevre konusunda duyarlı olacağız. Büyüklerimize saygı, küçüklerimize sevgi göstereceğiz" diye konuştu.

Vali Bilmez, kitap dağıttığı korucu ve çocukları ile birlikte hatıra fotoğraf çektirdi.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-06-16 12:29:41



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