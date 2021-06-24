İpekyolu Gençlik Merkezi üniversite sınavına girecek gençlere moral etkinliği düzenlendi

Van İpekyolu Gençlik Merkezince üniversite sınavına girecek gençlere moral etkinliği düzenlendi.

Gençlik merkezinde çeşitli eğitimlere katılan ve etüt salonlarında bir yıl boyunca düzenli ders çalışan gençler bu hafta sonu TYT, AYT sınavına girecekler. Bu kapsamda toplam 110 genç, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Edremit Su Sporları Merkezi'ne götürüldü. Su Sporlarında gençler için öncelikli olarak ‘Stresi yönetme’ ve ‘Sınav motivasyonu’ konulu rehberlik hizmeti verildi. Ardından Van Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile yemek ikramında bulunuldu. Gençler, yemek sonrası semaver çayı ile güzel bir muhabbet ortamı oluşturdular. Ardından voleybol, basketbol, plaj futbolu, plaj voleybolu gibi spor etkinlikleri ve müzik etkinlikleri düzenlendi, halaylar çekildi. Sınav öncesi gençlerimize güzel bir moral, motivasyon etkinliği sağlandı.

Program sonunda açıklamalarda bulunan İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürü Sunullah Ercek; programa katkı sunan Van Büyükşehir Belediyesine, Tuşba Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine, rehberlik sunumunu gerçekleştiren rehber öğretmenine programda emeği geçen eğitim uzmanı, lider, personel, eğitmen, Edremit Su Sporları çalışanlarına ve katılım sağlayan gençlere teşekkür etti. Ercek, “Bu vesileyle gençlerin yüksek bir motivasyon ve pozitif bir zihin yapısıyla sınava katılacaklar. Her şey güneş yüzlü gençlerimiz için” dedi.

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