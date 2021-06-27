Bakan Soylu, Van'da askeri üs bölgesini ziyaret etti (2)

BAKAN SOYLU, TÜRKİYE-İRAN SINIRINDAKİ DUVARI HAVADAN İNCELEDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Hangedik Hudut Karakolu'nu ziyaret etti. Askerlerle bir araya gelip, sohbet eden Bakan Soylu, daha sonra helikopterle Türkiye-İran sınır hattında yapılması planlanan sınır duvarını inceledi. Bakan Soylu, sınır duvarı çalışmaları ile ilgili Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'den bilgi aldı. Bakan Soylu'nun, geçen yıl depremin vurduğu ve 9 kişinin hayatını kaybettiği Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde yapımı devam eden deprem konutları inşaat alanında incelemelerde bulunacağı da belirtildi.
DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-06-27 20:02:41
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